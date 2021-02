AsuGi partecipa al progetto Vigour

AsuGi ha aderito come partner al progetto “Vigour – Evidence-based guidance to scale-up integrated care in Europe” realizzato nell’ambito del Programma Salute Ue promosso da Empirica Gesellschaft fur Kommunikations und Technologieforschung MBH, in partenariato con 15 regioni appartenenti a sette Stati membri.

Il Programma Salute dell’Unione Europea è uno strumento di finanziamento che favorisce la cooperazione tra Stati e contribuisce allo sviluppo delle attività dell’UE in materia di salute. I suoi obiettivi riguardano: promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare stili di vita sani; gestire le emergenze sanitarie per proteggere i cittadini; individuare e sviluppare strumenti per affrontare la carenza di risorse umane e finanziarie, sviluppando le capacità in materia di sanità pubblica e realizzando sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; migliorare l’accesso alle competenze mediche e alle informazioni su patologie specifiche e facilitare l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore e più sicura.

Innovare e partecipare a progetti che permettono di ampliare la gamma e la qualità dei servizi sanitari e sociosanitari è tra i compiti istituzionali dell’Azienda.

Le azioni che Asugi prevede di mettere in campo sono mirate a rafforzare il percorso di continuità assistenziale e si rivolgono a persone adulte/anziane con bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria una volta dimessi dal Pronto soccorso o a rischio di accedervi. L’obiettivo è consentire a queste persone di essere assistite presso il loro domicilio, evitando il ricovero presso una casa di riposo o una Rsa, utilizzando anche risorse del terzo settore e servizi già attivi.

La realizzazione del progetto richiede la creazione di un team professionale già in parte individuato. Per le figure professionali aggiuntive verranno attivate le procedure di acquisizione appropriate.