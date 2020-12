Asugi, prorogati i contratti a tempo determinato in scadenza

A partire dal mese di marzo 2020, l’emergenza epidemiologica Covid-19 ha portato l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ad intraprendere una massiccia manovra di reclutamento per fronteggiare la complessa situazione in cui si sono trovati i servizi coinvolti nella lotta al Covid.

Nel corso del 2020 le assunzioni rispondono alle esigenze di acquisizione di personale in tutti i servizi aziendali, in relazione all’aumento di attività registrato, alla necessaria riorganizzazione degli stessi servizi in base alle misure di sicurezza connesse alla pandemia e alle cessazioni di personale già avvenute o imminenti.

Alla luce di queste considerazioni, Asugi ha disposto la proroga di alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato, fino alla copertura dei relativi posti a tempo indeterminato mediante le normali procedure concorsuali ovvero, in assenza di tale condizione, fino al 30 giugno 2021.

Si tratta di 13 assistenti amministrativi, quattro logopedisti, sette operatori Tecnici Specializzati - Autista di Ambulanza, quattro C.P.S. - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, uno C.P.S. – Podologo, quattro C.P.S. - Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, due infermieri, un fisioterapista, un C.P.S. - Tecnico Audiometrista, un C.P.S. – Ostetrica, due C.P.S. - Educatore Professionale, un Dirigente medico e un Dirigente psicologo.

È stata inoltre stabilita per decreto la proroga del contratto a tempo determinato del dirigente amministrativo del servizio economico finanziario di area isontina fino al 14 febbraio 2024.