Asugi recluta 234 medici e odontoiatri specializzandi per la campagna vaccinale

Sono stati reclutati 234 medici specializzandi che andranno a supportare le attività di vaccinazione presso i centri vaccinali di Asugi. Il reclutamento dei medici e odontoiatri in formazione specialistica segue il Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano.

Gli incarichi saranno di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa sulla base delle disponibilità dei candidati presenti nell’elenco predisposto e in costante implementazione.

Gli incarichi saranno di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione del piano vaccinale.