L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica che, da lunedì 29 novembre, sarà parzialmente ripresa l’attività programmata del servizio di Medicina Iperbarica.

Servizio attivo per garantire i trattamenti ai pazienti che, in base al giudizio del medico del Servizio, risultassero affetti da patologie tali che, se non trattate, comporterebbero una riduzione della prognosi per quanto riguarda la salute.