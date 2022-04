AsuGi ringrazia i volontari della campagna vaccinale

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina "ringrazia di cuore tutti i volontari che, con il loro impegno costante e prezioso, stanno supportando l’attività vaccinale nei diversi centri dell’area".

"Grazie al loro aiuto, tutto l'iter di questa importante pratica di prevenzione viene svolto in maniera sinergica, riducendo i tempi di attesa e aiutando le persone con maggiori difficoltà", prosegue la nota di AsuGi.

"L’Azienda riconosce l’alto valore sociale dell’attività svolta da questi volontari - tutti utili e fondamentali allo stesso modo - quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che permette di raggiungere gli obiettivi comuni di miglioramento della salute e della qualità della vita della popolazione".

Si ringraziano per l’insostituibile sostegno in particolar modo tutti i volontari che hanno prestato la loro opera nei centri vaccinali di Monfalcone Hub Fincantieri, Gorizia Ente Fiera, Grado, Ronchi dei Legionari e Cormons, tutte le associazioni dell’area isontina e i volontari della Protezione Civile, delle Forze dell’ordine e, non ultimo, i volontari ex dipendenti AsuGi.