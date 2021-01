Asugi ringrazia per due donazioni ricevute

Asugi, con una nota ufficiale, ringrazia la società Sifi Spa per la donazione di 4mila euro da destinare ambulatorio dell'Oculistica dell’Ospedale di Monfalcone per l’acquisto di un frontifocometro computerizzato.



Inoltre, Asugi ringrazia Sebastiano Callari per la donazione, in ricordo della moglie Francesca, di un ecografo wireless, marca Cerbero, del valore di 3.400 euro da destinare all’Ambulatorio Terapia del dolore, Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Gorizia.