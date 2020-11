Asugi ringrazia per le donazioni

L’azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha ricevuto delle donazioni da destinare al reparto di Ematologia per l’acquisto di una poltroncina reclinabile per il reparto degenze del valore di 450 euro.

Ai quattro consultori familiari dei distretti di Trieste, a sostegno delle loro attività sono stati donati 200 euro, mentre 600 euro sono stati raccolti per il reparto di Oncologia Senologica e dell’Apparato Riproduttivo Femminile per l’acquisto di attrezzature per la riduzione dell’alopecia derivante dai trattamenti chemioterapici.

ASUGI ringrazia i donatori per le elargizioni ricevute.