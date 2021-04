AsuGi rinnova la convenzione con la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin

La convenzione tra AsuGi e la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin Onlus per il progetto 'Buon vicinato a Montebello: sviluppo di una comunità solidale' è stata rinnovata per altri tre anni, dal 23 aprile 2021 al 22 aprile 2024. Il progetto ha lo scopo di attuare interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale attraverso la collaborazione di soggetti del terzo settore.

La convenzione era stata stipulata la prima volta nel 2018 ed è stato chiesto il rinnovo vista la valutazione positiva delle attività svolte, coerenti con gli accordi presi.

Il Referente per le attività progettuali di AsuGi ha motivato la decisione parlando dell’importanza e dell’utilità delle relazioni e del coinvolgimento per i cittadini che abitano il comprensorio di via Cumano e piazzale De Gasperi.