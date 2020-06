Asugi, riprendono le prenotazioni

Riprendono le prenotazioni di visite ed esami e tutti gli appuntamenti saranno calendarizzati a partire dal 1 luglio 2020.

Ad oggi Asugi ha prenotato 557 appuntamenti, risposto a 80 richieste on line e risposto a 203 telefonate effettuate al numero verde sanità.

Asugi ha quindi deciso di potenziare il sistema di prenotazione e da domani, giovedì 25 giugno, alle linee attive se ne aggiungeranno altre per ridurre i tempi di attesa. Per informazioni e dubbi può essere contattato il numero verde sanità 800 991170, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

Asugi ricorda inoltre che il cittadino deve avere l’autocertificazione aggiornata soltanto prima di una prestazione diagnostica o visita specialistica. L’esenzione attualmente in possesso dell’utente rimane valida fino al 30 giugno e l’autocertificazione non serve per l’erogazione dei farmaci.

Non esiste una scadenza per la presentazione del rinnovo all’esenzione perché è fattibile in qualunque momento dell’anno.