Asugi sbarca su Instagram

La salute non ha età: dopo Facebook, Twitter e Youtube, ASUGI amplia la propria presenza sui social network includendo anche Instagram con l’account @asugifvg, dedicato ai più giovani.

L’82% della popolazione italiana è attiva su internet; a gennaio 2020 ci sono stati 35 milioni di utenti attivi sui social media e il 98% vi accede tramite smartphone. Instagram è la terza app social più scaricata dopo Facebook e Youtube. I dati di AGCOM indicano che a marzo 2020 Instagram contava 28,8 milioni di utenti attivi, con un incremento annuale del 14,2%.

“La pandemia ha evidenziato l’importanza degli strumenti digitali per comunicare e per accedere ai servizi.

Essere presenti sui social network consente di raggiungere diversi target di popolazione, di dare risposte dirette ai cittadini e di fornire informazioni attendibili e verificate. L’Azienda viene riconosciuta anche sui social media come un interlocutore istituzionale che può velocemente smentire e contrastare la diffusione di fake news, uno dei maggiori pericoli della comunicazione online” ha commentato il Direttore Generale Antonio Poggiana.