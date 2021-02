AsuGi seleziona i progetti di volontariato

È stato pubblicato l’avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di volontariato che operano nel territorio dell’AsuGi per l’anno 2021. L'azienda si riserva di stabilire l’importo da destinare ai contributi con un provvedimento successivo, una volta approvato il Piano Attuativo Locale.

L’avviso con i requisiti e le modalità di presentazione della domanda è consultabile sul sito internet a questo link.

L’obiettivo è garantire la più ampia partecipazione e valorizzazione del volontariato, in un’ottica di trasparenza e pari opportunità, supportando i progetti promossi e realizzati dalle Associazioni iscritte nel Registro Generale del Volontariato Organizzato e operanti nel Settore sociale e sanitario nel territorio dell’AsuGi.

L'Azienda sanitaria riconosce il valore sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo che permette di raggiungere gli obiettivi comuni di miglioramento della salute e della qualità della vita della popolazione.