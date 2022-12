Aumenti di 1.500 euro all'anno per le badanti, serve un intervento del Governo

Un aumento da attenzionare, per evitare che l'assistenza domiciliare possa subire conseguenze preoccupanti per l'intero settore.

Dall'1 gennaio, infatti, sono previsti rincari fino a 125 euro al mese sulle retribuzioni delle badanti, comprese tredicesime e ferie: il 9% in più rispetto al 2022. L'analisi in prospettiva è stata effettuata in questi giorni dalle associazioni di categoria, che prevedono possibili difficoltà per le famiglie che necessitano di collaboratrici domestiche per assistere i propri parenti anziani.

E' l'effetto che l'inflazione maturata negli ultimi 12 mesi avrà sulle retribuzioni dei lavoratori, ed è un costo notevole per quelle stesse famiglie che, parallelamente, non hanno ricevuto nell'anno appena trascorso buste paghe più pesanti.

“Purtroppo - spiega Alberto Gallas, titolare dell'omonima azienda leader nel Nord e Centro Italia nell'assistenza domiciliare - non abbiamo modo di intervenire perché si tratta di una norma inserita automaticamente nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il problema è che un aumento dei costi dei contratti regolari porta quasi sempre a una crescita del sommerso, quindi del lavoro nero oppure "grigio", in cui i datori di lavoro sono costretti a trovare degli escamotage per riequilibrare i propri bilanci”.

Una situazione che andrebbe assolutamente evitata perché non tutti sono in grado di sostenere una spesa annua superiore di 1.500 euro per le collaboratrici domiciliari. Tutto questo senza dimenticare che gli aumenti delle bollette di gas ed energia hanno già influito sui bilanci delle famiglie ed è normale quindi che la diminuzione del potere di acquisto incida sulle scelte di assistenza.

“E' difficile dare numeri precisi - spiega l'amministratore delegato di Gallas Group - ma la percentuale di famiglie che a causa degli aumenti non potranno assumere un'assistente sarà sicuramente in aumento”. Un 2023 che per il settore si apre all'insegna delle difficoltà, quindi. “Come negli ultimi anni, dal 2020 in poi, l'anno nuovo sarà influenzato più da fattori "esterni" che da quelli della domanda reale di assistenza. Covid, guerra, aumento dei costi e inflazione galoppante stanno cambiando alcune dinamiche. Bisognerà che il governo intervenga senz'altro per evitare che l'assistenza domiciliare diventi un lusso riservato a pochi”.

L’auspicio è che gli aumenti previsti possano essere compensati dagli adeguamenti delle pensioni, che in alcuni casi potrebbero crescere del 7%, e dal rinnovo dei contratti collettivi scaduti in numerosi settori. Se saranno adeguati al costo reale della vita, l'assistenza domestica quasi sicuramente non subirà scossoni.