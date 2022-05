Autismo, a Pordenone nascerà un'innovativa struttura

Tantissime persone della comunità, sostenitori, donatori, familiari e amici si sono ritrovati in via Roggiuzzole, nel terreno messo a disposizione dal Comune di Pordenone su cui Fondazione Bambini e Autismo costruirà la nuova Unità di Urgenza e Prevenzione per l'Autismo (UUPA) e la casa sperimentale per il "Dopo di noi". Quest'ultima destinata a persone con autismo severo, dando sostanza alla legge 112 del 2016 che propone di promuovere e favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

È stata una festa, a tratti solenne, a tratti allegra ma anche toccante, come durante il videoricordo di Eligio Grizzo che nella sua vita molto si è speso per le famiglie che vivono l'autismo.

Non sono mancati il videomessaggio del Governatore Massimiliano Fedriga, la presenza dei rappresentanti di Comune, Regione, Azienda sanitaria, Questura, Prefettura e Vigili del fuoco. Tra i principali sostenitori fino a ora coinvolti FriulAdria Credit Agricole, Rotary club anche esteri, Fondazione Friuli, FriulOvest Banca e Bcc Pordenonese e Monsile.

La situazione internazionale ha fatto lievitare i prezzi di costruzione e mancano ancora all'appello le ultime risorse per terminare la struttura ma la prima pietra, il primo importante mattone per costruire, è stata messa.

Al progetto, che finalmente dà risposte anche a chi vive l'autismo nella sua forma più grave, verranno destinati anche i fondi raccolti nel tempo da Fondazione Bambini e Autismo attraverso il 5x1000 (per chi desiderasse contribuire senza oneri aggiunti, ricordiamo il codice fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi: 91043880938).

Alla firma della prima pietra da parte dei rappresentanti di istituzioni e Fondazione, è seguita la benedizione del Vicario Generale Don Orioldo Marson. È sfociato infine negli applausi, l'avvio di un progetto che ancora una volta fa di Pordenone un territorio unico per innovazione, coraggio e sperimentazione.