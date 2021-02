Autismo ed Emergenze, online gli atti del convegno

Sono online gli atti del fortunato convegno che Fondazione Bambini e Autismo Onlus – assieme a numerosi enti e realtà tra cui Fondazione Friuli e Comune di Pordenone, principali sostenitori dell’evento – ha organizzato a Pordenone alla fine di ottobre 2019, su un tema divenuto poi, con l’avvento della pandemia, di inaspettata e nuova attualità. Il Convegno era stato preceduto a sua volta da un Workshop, subito sold out, presso il Consorzio Universitario di Pordenone.

Quel successo, anche alla luce della nuova emergenza Covid-19, ha fatto riflettere i promotori dell’iniziativa sull’importanza di lasciare una traccia, gli atti appunto, di quella importante giornata che ha aperto orizzonti e strade spesso poco frequentate per quanto riguarda l’autismo, a causa della visione un po’ fatalistica che fa dire “tanto a me non capita”. Purtroppo invece le emergenze capitano: bambini che scappano e non si ritrovano, terremoti che sconquassano vite e territori, inondazioni, fino alle pandemie.

“Naturalmente quella volta non potevamo sapere che eravamo alle porte di una nuova emergenza sanitaria”, dicono alla Fondazione. “Tuttavia alcuni temi sviscerati durante gli eventi dello scorso ottobre, si sono rivelati buoni anche nel 2020, declinati in modo nuovo ma fondati sull’esperienza acquisita. Alla luce di ciò, si è ritenuto utile aggiungere agli atti un’appendice dal titolo “Autismo e Coronavirus: un’emergenza. Dal lockdown totale alle emergenze “colorate”, che raccogliesse l’esperienza fatta.

Con questo ulteriore contributo, infatti, si è voluto raccontare quale sia stato l’operato e quale siano ancora le modalità adottate da Fondazione Bambini e Autismo in questo tragico periodo per fronteggiare la situazione e non lasciare indietro nessuno, offrendo spunti e suggerimenti. Se la pandemia infatti è un evento tragico per tutti, lo è ancor di più per le persone con autismo, che faticano a capire le nuove regole e i limiti che vengono imposti negli spostamenti o nelle attività di tutti i giorni. Regole e limiti che rompono routine spesso faticosamente conquistate e che aiutano le persone autistiche a orientarsi nella vita.

Gli atti sono scaricabili su www.bambinieautismo.org e su www.inclusionlab.it