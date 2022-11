Autoemoteca alla Modulnova, prima donazione collettiva in azienda

Questa mattina la Modulnova di Prata di Pordenone, nota azienda del settore dell'arredamento, ha aperto le porte all'autoemoteca del Curpe, il Centro unico regionale produzione emocomponenti, ospitando la prima donazione collettiva di sangue e emoderivati tra i propri dipendenti. L'autoemoteca era al completo: 28 i donatori, di cui 7 alla loro prima donazione di sangue. Sul totale, tre sono state le donazioni di plasma raccolte.

A organizzare l'iniziativa è stato il direttivo della sezione di Brugnera dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue su proposta del consigliere Mario Brun, dipendente della Modulnova e convinto promotore del dono del sangue anche tra i colleghi, tanto che una decina di loro sono iscritti all'Afds Brugnera.

I titolari dell'azienda, i fratelli Dario, Giuseppe e Carlo Presotto, hanno accolto con grande favore la proposta dell'Afds. Oggi Carlo ha spiegato la motivazione: "E' stata la prima donazione collettiva nella nostra azienda e l'idea ci è piaciuta fin da subito a tal punto da avere già dato disponibilità all'Afds a ripeterla anche in futuro. La donazione di sangue e emoderivati è un gesto di solidarietà di una evidente importanza, ma è quando si è fatto esperienza di cosa significa averne bisogno che diventa addirittura qualcosa che ricordi per sempre. Da giovane, a me è successo di avere avuto necessità di una trasfusione di sangue e non posso che essere grato a chi lo ha permesso con la sua donazione. Il mio invito a tutti i donatori è perciò a continuare con il medesimo entusiasmo nella promozione di questo gesto di grande solidarietà".

Questa mattina in Modulnova erano presenti, assieme ai titolari, il presidente provinciale Afds Pordenone, Mauro Verardo, e il presidente della sezione Afds Brugnera, Graziano Montagner con il direttivo.

"Considerato il particolare momento di difficoltà che tutta l'imprenditoria sta attraversando - ha commentato Verardo - la disponibilità data dai fratelli Presotto assume un valore enorme e di grande solidarietà che dimostra la tenacia e capacità di questa famiglia di imprenditori. L'Afds Pordenone e tutte le sue sezioni sono sempre aperte a nuove idee e iniziative volte a promuovere la donazione del sangue e l'acquisizione di nuovi donatori. Altri progetti e proposte sono in arrivo".

Montagner ha da parte sua rimarcato come sia stata "la prima volta in un'azienda" anche per la sezione Afds Brugnera "grazie a dei titolari che si sono confermati persone sensibili sia nel posto di lavoro nei confronti dei loro dipendenti, sia nei confronti del sociale". Montagner si augura perciò che un tale esempio "possa contagiare altre aziende, portandole a offrire anche loro la possibilità ai propri dipendenti di partecipare insieme a una donazione collettiva: è un'esperienza importante per il dono, ma anche per creare unione tra colleghi. Tutti dovrebbero avere la possibilità di provare il piacere di donare qualcosa agli altri".

L'uscita dell'autoemoteca alla Modulnova è solamente l'ultima in ordine di tempo di una decina di iniziative analoghe organizzate dalla Afds Brugnera sul proprio territorio comunale, alcune all'istituto Bruno Carniello, altre in ambito sportivo, altre ancora nei giorni festivi per agevolare i donatori lavoratori. Con i suoi 600 donatori attivi, quest'anno la sezione sta puntando a segnare il record di nuovi donatori.

"Entro fine anno prevediamo di superare le 80 nuove donazioni, una trentina in più rispetto allo scorso anno - ha concluso il presidente Montagner -.Questo risultato è il frutto del lavoro di tanti volontari, che attraverso iniziative come quella di oggi, riescono ad allargare la nostra grande famiglia di donatori in ogni ambito del vivere".