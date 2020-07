Aviano, salgono a otto i casi di legionella

Aviano deve fare i conti con il 'caso legionella', l’infezione batterica polmonare che ha colpito otto persone, tutte residenti nelle frazioni di Villotta e Castello. Cinque di queste sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere e non sono gravi, tranne un caso legato a complicanze date dall’età. Sulle cause, però, non c’è ancora certezza: Azienda Sanitaria e Hydrogea stanno compiendo tutti gli accertamenti, aggiornando costantemente il Comune, con in testa il sindaco Ilario De Marco Zompit e l’assessore alla Sanità Danilo Signore.

Il Dipartimento di Prevenzione di Pordenone ha focalizzato le indagini sulla rete idrica e luoghi sensibili come Cro e Casa di riposo ma, dalle prime analisi, se pur provvisorie, risulta che nei punti di immissione dell’acqua dai serbatoi di accumulo alla rete acquedottistica l’esito della ricerca di legionella è risultato negativo.

Nelle prossime ore continueranno le indagini e seguiranno ulteriori esiti di campioni già effettuati che aiuteranno a fare un quadro completo sullo stato di fatto. Le indagini sono estese anche all’acqua grezza (Canaletta) presente nel territorio.

Al momento non sussistono i presupposti per limitare l’uso dell’acqua potabile, che risulta idonea per usi alimentari; ciononostante il sindaco si è dichiarato pronto a emettere un’ordinanza immediatamente esecutiva se il risultato delle analisi richiederà un provvedimento così grave.

Nel frattempo Hydrogea ha predisposto un piano di emergenza che, in caso di necessità, sarà in grado di risanare le tubature e gli impianti di distribuzione in brevissimo tempo.

Come si è detto, l’acqua risulta potabile, per cui si può bere, perché gli esperti hanno ribadito che il batterio non si trasmette né attraverso l’assunzione di liquidi, né mediante il contatto fisico con persone ammalate.