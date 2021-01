Avviata la vaccinazione nella casa di riposo di Cividale

Anche nella casa di riposo di Cividale ha preso il via quest'oggi la campagna vaccinale anti Covid rivolta agli ospiti delle residenze. Alla presenza del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, le squadre di vaccinatori della Regione hanno provveduto a somministrare la prima delle due dosi.

Riccardi ha dapprima ringraziato il personale della Asp che, in particolar modo in questo periodo, ha intensificato la propria attività a favore e in supporto degli anziani residenti nella struttura cividalese. Quindi l'esponente dell'esecutivo ha voluto rivolgere un pensiero anche alle persone e ai familiari degli ospiti residenti nella casa di riposo, duramente colpiti dalla pandemia e dall'isolamento richiesto per tutelare la salute dei pazienti presenti nell'Asp.

"Dopo il superamento del problema legato alla raccolta del consenso informato degli ospiti - ha detto il Vicegovernatore - la campagna di vaccinazione nelle case di riposo del Friuli Venezia Giulia sta procedendo speditamente, raggiungendo oggi Cividale. La nostra intenzione è quella di arrivare, nel minor tempo possibile e secondo quanto previsto dal piano nazionale, alla massima copertura possibile di quanti vivono nelle nostre case di riposo. Per raggiungere questo obiettivo, oltre allo sforzo del sistema sanitario regionale, è necessaria anche la massima collaborazione di coloro che sono coinvolti in questa operazione. In questo senso auspichiamo che il personale aggiuntivo previsto dal Governo arrivi in tempi brevi: oltre ai vaccini servono infatti i medici e gli infermieri per somministrarli".