Avviati i cantieri per potenziare le terapie intensive

Fervono i lavori per rendere quanto prima operativo il Piano di potenziamento dei posti in terapia intensiva. Ne dà notizia il governatore Massimiliano Fedriga che ha postato sui suoi profili social la foto del cantiere in corso all'ospedale di Cattinara. "Siamo pronti a rafforzare il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia per far fronte alla diffusione del Covid-19 e per questo abbiamo predisposto che, dai 29 posti attuali, con risorse proprie la Regione possa arrivare a 94 terapie intensive destinate ai pazienti colpiti da Coronavirus".

Secondo il Piano della Regione i posti sono così suddivisi: 15 all'ospedale di Cattinara a Trieste, 16 a Gorizia, 30 a Udine, 21 a Palmanova e 12 a Pordenone.

"Inoltre - ha rimarcato il governatore - nel caso arrivassero le forniture richieste a livello nazionale, potremo ampliare di 61 posti - tutti a Trieste - la nostra capacità di accoglienza, arrivando complessivamente a 155 terapie intensive. Nel dettaglio 45 a Cattinara e 16 al Maggiore".

"E' evidente che si apre un altro campo di gioco, che riguarda la sofferenza dei dispositivi di protezione, dalle mascherine, alle protezioni per i posti letti, da dedicare alla prima linea della sanità e di chi opera assistenza ai disabili", ha ricordato ai microfoni di Telefriuliil vicepresidente Riccardo Riccardi. "La Regione non ha la possibilità di avere questi strumenti e i dispositivi in arrivo servono per coprire il fabbisogno di una settimana. Tutto dipende, però, dall'arrivo dei macchinari e delle tecnologie. Questo è la vera urgenza".