Avviso pubblico per l'assunzione di infermieri al Cro di Aviano

Scade venerdì 11 dicembre il bando per titoli per l’assunzione in tempi molto rapidi di due infermieri a tempo determinato al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Il contratto, che avrà la durata di sei mesi, prevede l’inquadramento come collaboratore professionale sanitario-categoria D.



Sono ammessi alla selezione gli iscritti all’Ordine professionale degli infermieri in possesso di laurea in Infermieristica, diploma universitario di infermiere o equipollente. Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda online sul sito crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.



Una commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati sulla base dei titoli presentati. Per ragioni di urgenza, tenuto conto anche delle esigenze collegate alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Istituto ridurrà a 5 giorni il termine per gli adempimenti di assunzione e l’inizio del servizio.