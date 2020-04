Bagno turco o sauna per ogni stagione

Alzi la mano chi almeno una volta, durante una fredda e umida giornata d’inverno, non sia stato attraversato dal pensiero che era il momento giusto per farsi una sauna o un bel bagno turco.

Peccato che tra impegni di lavoro, famiglia e via dicendo, non sempre ci sia la possibilità di fare un salto in uno dei tanti centri benessere e non resta che rinunciare. A meno che non decidiate di realizzare dentro casa un piccolo centro benessere, installando una sauna o un bagno turco. La differenza tra le due opzioni è sostanziale.

La sauna, è di origine nordica. Arriva dalla Finlandia, dove in molti giardini di casa è quasi sempre presente una sauna. In Italia questa pratica si è diffusa soprattutto negli ultimi 30 anni, man mano che è aumentata l’offerta dei centri benessere che mettono a disposizione sia la sauna finlandese, sia la sua variante più soft, la biosauna.

Nel caso della sauna tradizionale, il nostro corpo è avvolto da temperature che oscillano attorno ai 90 gradi, con un taso di umidità inferiore al 20%, mentre nel caso della biosauna, dove la temperatura oscilla attorno ai 50 gradi, il tasso di umidità è molto più alto (attorno a 60-70%).



Per quanto riguarda invece il bagno turco, le temperature di esercizio sono decisamente più basse, attorno ai 45 gradi, ma il tasso di umidità sfiora il 100%. La scelta tra queste tre tipologie dipende molto dai gusti personali. C’è chi proprio non sopporta l’umidità del bagno turco e preferisce il caldo secco della sauna e chi invece non riesce a tollerare le elevate temperature di quest’ultima.I benefici per la salute sono molti: attivazione del sistema linfatico, prevenzioni delle infezioni, aumento della circolazione sanguigna nelle vie respiratorie, cura di tutte le forme reumatiche per effetto lenitivo del dolore, rilassa il sistema nervoso centrale favorisce il rilassamento dei muscoli oltre a migliorare il sistema termoregolatore, l’umore e il benessere psichico. Sauna e bagno turco sono invece controindicati per chi soffre di insufficienza cardiaca acuta o scompenso a causa dell’improvviso aumento dello sforzo e consumo di ossigeno, per chi porta alcuni tipi di pacemaker e altri scompensi sempre di origine cardiaca.Non è complicato posizionare una sauna, la cui dimensione minima è simile a quella di un box doccia da 120 centimetri, nel senso che può essere collocata in qualsiasi angolo della casa anche se, ovviamente, scusate l’ovvietà, è meglio ospitarla dove è garantita una certa privacy come in bagno o nello scantinato. Altrimenti, se c’è spazio, può andare bene anche in camera. Le dimensioni per altro sono direttamente collegate alla potenza elettrica necessaria per farla funzionare. E’ opportuno fare a questo punto un paio di considerazioni: la prima è legata alle dimensioni della stanza e del portafoglio. Una sauna molto piccola non permette di sdraiarsi, posizione solitamente consigliata per rilassarsi correttamente, ma spesso anche una cabina dove si resta seduti può essere una soluzione verosimile se non si è assidui cultori della pratica e non si dispone di un contatore capace di reggere l’assorbimento di molti chilowatt. Perché non appena le dimensioni e il volume interno aumentano e serve molta più potenza, per raggiungere entro tempi verosimili la temperatura giusta, si passa dai 2,3 chilowatt ai 3,6 – 8 chilowatt.Nel caso invece del bagno turco, anche in questo caso ci si può accontentare di una cabina doccia dotata di generatore di vapore (in genere di potenza attorno ai 2,5 chilowatt) che tuttavia garantisce temperature meno elevate ed è di dimensioni molto contenute, oppure si può decidere di acquistare una cabina di maggiori dimensioni, ben coibentata e rivestita con mosaico, di dimensioni minime attorno a 160 centimetri per lato e un generatore da almeno 4 chilowatt. E’ essenziale tuttavia ricordarsi che il bagno turco richiede l’allacciamento alla rete idrica e la disponibilità di uno scarico, requisiti che limitano per forza di cose i locali in grado di accogliere questo tipo di impianto, di solito un bagno con dimensioni generose o uno scantinato dove magari è già stata realizzata la predisposizione per un bagno, o dove quanto meno sia possibile portare acqua corrente e realizzare uno scarico senza troppi lavori.