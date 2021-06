Basiliano scende in campo per i malati di Fibromialgia

Il Comune di Basiliano unito a sostegno dei malati di Fibromialgia. È stata accolta positivamente la richiesta dell'associazione CFU-Italia odv (Comitato Fibromialgici Uniti Italia odv) che invitava l’Amministrazione ad aderire a varie iniziative volte alla sensibilizzazione e all'approfondimento della patologia.

La fibromialgia è altamente invalidante e comporta dolore cronico, disturbi cognitivi, disturbi gastrointestinali solo per citarne alcuni. L'importanza di fare una buona informazione è alla base della corretta presa in carico dei pazienti, dal momento che questa malattia non è stata ancora riconosciuta dallo Stato.

A questo proposito, venerdì 11 giugno dalle 9 alle 12.30 nella piazza del municipio di Basiliano sarà presente un banchetto informativo del CFU-Italia odv con la Presidente della Commissione per le Pari Opportunità di Basiliano Fanny Fabbro e la referente regionale dell'associazione Elisa Lombardi che con le volontarie risponderanno a tutte le domande.

Sarà possibile anche firmare la petizione popolare che andrà a supporto del DDL 299 proprio per il riconoscimento della Fibromialgia.