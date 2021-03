Bassetti: 'Fuori dagli ospedali i sanitari che non si vaccinano'

Matteo Bassetti, primario del reparto di Malattie Infettive al San Martino di Genova che in precedenza è stato a capo dello stesso reparto all'Ospedale di Udine, si scaglia contro i sanitari no-vax. "Fuori dagli ospedali i sanitari che non si vaccinano - afferma diretto Bassetti -. La politica batta un colpo su quest’argomento".



"La nostra prima missione è quella di non cagionare sofferenza, il famoso 'primum non nocere' - aggiunge Bassetti -. Chi tra noi sanitari non si vaccina, potendo provocare una infezione, disattende ad un nostro dovere".



Il messaggio fa riferimento al cluster Covid causato da un sanitario no-vax al San Martino di Genova e che ha contagiato undici pazienti e riporta la lettera del figlio di uno dei pazienti risultati positivi al Covid in seguito al ricovero in ospedale.

"Abbiamo affidato nostro padre all'ospedale San Martino sicuri di poter affrontare in sicurezza le sue patologie - si legge nella lettera indirizzata a Bassetti -, mentre ora ci ritroviamo questa doccia fredda che ci sta facendo temere il peggio. Vorrei esprimere un piccolo pensiero per tutti quelli che servono la comunità. Io stesso faccio un lavoro per il quale sono stato inserito tra le categorie a rischio ed ho avuto l'opportunità di fare il vaccino (Astrazeneca per la precisione). Nonostante possa aver avuto dei timori e la mancanza di certezza di sicurezza/efficacia, ho, penso coraggiosamente, deciso di farlo senza esitazione alcuna perchè mi fido della scienza quale unico strumento che in questa fase può aiutarci e, soprattutto, ho pensato alle persone che potenzialmente potrei contagiare. Sia che essi siano i miei famigliari, sia si tratti dell'utenza cui mi rivolgo per lavoro".