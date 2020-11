Bassetti sotto attacco, Riccardi si schiera in sua difesa

E’ in prima linea, anche sul piccolo schermo, dall’inizio della pandemia, offrendo il suo punto di vista sull’emergenza Coronavirus. Parliamo di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova e già professore associato di malattie infettive all’Università di Udine e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell’Ateneo friulano, che, specie nelle ultime settimane, è finito nel mirino di chi lo accusa di aver ‘minimizzato’ i pericoli del virus.

Bassetti da mesi sostiene che la comunicazione sul Covid è stata sbagliata. “Terrorizzare le persone può aiutare a farle stare in casa, ma a livello ospedaliero gestire una popolazione nel panico genera solo caos".

Posizioni che gli hanno attirato dure critiche, contro le quali ieri si è sfogato in un’intervista affidata al Secolo XIX, il quotidiano di Genova. “Questa città non mi ha accolto come mi sarei aspettato. Non credo rimarrò a Genova quando l’emergenza sarà finita, ma non per mia volontà. Lo ha voluto una certa parte di città che mi attacca quotidianamente. Non posso vivere in un luogo dove mi vergogno a far leggere ai miei figli cosa dicono di me, sono schifato”, dichiara Bassetti.

“Credo che una parte di questa città sia mediocre, nemica del cambiamento e di una visione che va oltre i confini regionali. Gente che sa solo parlare male senza proporre alternative”. Un messaggio diretto ai politici che “mi vedono come il diavolo perché mi sono affiancato al presidente della Regione Toti. E’ il capo della sanità ligure, con chi altro avrei dovuto collaborare?”.

“Amo follemente questa città e ho voluto tornarci a tutti i costi, volevo che i miei figli crescessero qui. Non immaginavo di trovare tanta cattiveria. C’è questo atteggiamento nei confronti di chi prova a fare qualcosa di nuovo, non stupiamoci se Genova va male. Ricevo ogni giorno offerte di lavoro, potrei andare dove voglio. Arrivati a questo punto o mi rassegno alla mediocrità oppure me ne vado, col dispiacere nel cuore”, conclude Bassetti.

Al direttore della Clinica Malattie Infettive è arrivato oggi un messaggio di vicinanza via social dal vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi: “Conosco valore e professionalità del professor Bassetti. Desidero esprimergli la mia personale solidarietà. Ha ragione su tutto. Proprio tutto!”.