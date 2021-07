Bibione, 320 operatori vaccinati in quattro giorni

Sono stati 320 gli operatori turistici vaccinati nella sede della Delegazione comunale di Bibione per quattro giorni consecutivi grazie al potenziamento del servizio messo in pratica dall’amministrazione comunale in accordo con l’Uls 4.

“Mi ha comunicato la responsabile del servizio vaccinazioni che nel giro di brevissimo tempo si effettueranno anche i richiami – ha sottolineato il sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione Pasqualino Codognotto - mi congratulo con l’Uls 4 per il servizio eccellente garantito e che ben ha accolto le richieste provenienti da una rinomata realtà turistica come Bibione”.

Un altro importante servizio è stato spiegato da Codognotto: “Gli operatori sanitari predisporranno un punto tamponi vicino alla spiaggia di Bibione per continuare a monitorare l’andamento della pandemia anche se in questo momento siamo con contagi bassi ma non del tutto spariti. Ci sono state comunicate due persone risultate positive in una decina di gironi, anche se da diverse settimane ciò non accadeva. Chiedo pertanto di indossare la mascherina anche in presenza di psuedo assembramento. In questi momenti così delicati meglio essere il più attenti e scrupolosi possibile”