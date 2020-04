Biofarma, primi in Europa in cinque anni

L’operazione di merger tra Biofarma e Nutrilinea, aziende italiane d’eccellenza nello sviluppo e produzione di prodotti Health-Care, ha dato vita a Biofarma Group, la nuova realtà industriale fortemente competitiva nell’ambito della formulazione, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici. “Il processo di aggregazione - afferma Germano Scarpa, attuale presidente di Biofarma e già titolare dell’azienda friulana - ha l’obiettivo di realizzare una struttura aziendale solida che guarda al futuro con continuità, valorizzando le risorse professionali presenti e capace di attrarre nuovi talenti, investire su progetti innovativi, creare posti di lavoro e generare un impatto sostenibile e duraturo sul territorio”.

La sede legale rimane a Mereto di Tomba, un sito produttivo tra i più innovativi in Italia.

“Spostare l’asse dalla Lombardia verso il Friuli-Venezia Giulia – conclude Scarpa - significa dare alla regione la voglia di sperimentare e di condividere nuovi investimenti. In cinque anni vogliamo diventare la prima azienda in Europa”.