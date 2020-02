Biotestamento, il Fvg è ancora a zero

"Nonostante la sensibilità dimostrata nella precedente legislatura dal centrosinistra in tema di raccolta del consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento e migliaia di adesioni, ora il Fvg è ancora al punto di partenza". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau, commentando la risposta dell'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi all'interrogazione presentata per sapere se la Regione si fosse adeguata per l'attivazione della banca dai per raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat).

"Gli sforzi fatti dal centrosinistra, che avevano precorso i tempi della legislazione nazionale con un propria iniziativa legislativa, non sono valsi a molto: oggi il Fvg è al punto di partenza e con tutto il programma di interventi ancora tutto sulla carta" commenta Da Giau ricordando che "tutto ciò avviene a distanza di oltre un anno dall’approvazione della legge 219/17 e dopo 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto del ministero della Salute, 168 del dicembre 2019 che riporta le indicazioni operative per la attivazione della banca dati nazionale".

Intanto, "molti Comuni, anche attraverso gli ordini notarili, si sono attivati per tempo e sono pronti al trasferimento dei fascicoli cartacei nella banca dati. La Regione, che è uno dei soggetti deputati ad alimentare la banca nazionale stessa, non ha invece nemmeno ancora adeguato la struttura del fascicolo sanitario elettronico per la gestione anche di questi dati".

Accanto a Da Giau interviene anche il consigliere regionale di Open-Sinistra Fvg, Furio Honsell che esattamente un anno fa sollecitava l’attuazione della legge attraverso un’interrogazione rimasta senza risposta: "La Regione è rimasta inerme sia prima che dopo il decreto e chiaramente questo è lesivo dei diritti dei cittadini. L’espressione delle proprie volontà costituisce infatti attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutelando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Il tema di come viene applicato il principio di consenso informato è fondamentale. Esso prevede un cambio di paradigma nel rapporto tra medico e paziente: la sanità deve fare non più solo per il paziente ma con il paziente e il momento della comunicazione deve essere già considerato parte della cura e della terapia".