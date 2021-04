Borsa di studio e ricerca, registro Nazionale Mesoteliomi

Asugi ha indetto l’avviso pubblico per la valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio e di ricerca nell’ambito delle attività connesse al Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM).



La sede del Centro Operativo Regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma del Friuli Venezia Giulia e per la tenuta del relativo Registro era stata individuata con delibera della Giunta Regionale nella Sc/Uco Medicina del Lavoro, con il prof. Corrado Negro a capo del progetto.



Sinora, l’attività in questione è stata assolta mediante una borsa di studio e ricerca, scaduta il 14 aprile 2021. Il responsabile del progetto, nel chiederne la riattivazione, ha definito le caratteristiche specifiche dei candidati che dovranno possedere Laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione, specializzazione in Medicina del Lavoro ed iscrizione all’Ordine dei Medici, oltreché un’esperienza nell’attività dei Registri Tumori e Registri Mesoteliomi.



La finalità dell’attività sarà coadiuvare il Responsabile nella classificazione dei tumori asbesto correlati e delle pregresse esposizioni ad amianto, nelle attività inerenti alla tenuta del Registro e nella interpretazione dei dati epidemiologici.