Borsa di studio in memoria di Claudio Basso

Sabato 7 dicembre alle 18 nella sede dell'Anfamiv, l’Associazione nazionale delle famiglie dei minorati visivi (presso la Casa delle Associazioni di Udine, in via Diaz 60, al piano terra, ala ovest), la dottoressa Elena Picerni sarà insignita della Borsa di studio in memoria del maestro Claudio Basso, del valore di 2mila euro.

Picerni si è laureata nell'anno accademico 2017/2018 all'Università degli Studi di Parma in Scienza dell'Educazione e dei Processi Formativi presentando la tesi ‘L'importanza della narrazione nell'infanzia: studi, tecniche ed esperienze’. Gli argomenti principali della tesi saranno presentati nel corso della cerimonia. Saranno, inoltre, presenti i membri dalla commissione esaminatrice presieduta da Carlo Tincani, Stefano Salmieri e Lorenza Vettor che hanno esaminato la tesi, giudicando validi i requisiti di ammissione della borsa di studio sul tema ‘Quando e come sono possibili l'apprendimento e lo studio esclusivamente attraverso l'ascolto’.

La borsa di studio vuole ricordare Claudio Basso per la sua opera di educatore nell'ambito non solo didattico ma anche come prezioso collaboratore, impegnato nel sociale e nella crescita culturale del prossimo. Per l'Anfamiv ha spesso donato la sua voce, registrando libri e brani di testi scolastici a favore degli studenti. La borsa di studio a suo nome intende premiare una tesi di laurea che tocchi gli argomenti specifici del bando sull'apprendimento attraverso l'ascolto. La sua figura sarà ricordata dalla Presidente dell'Anfamiv, Edda Calligaris, e dal marito, il professore Gianpaolo Bulligan, proprio leggendo un passo del romanzo scritto da Basso, ‘Iter’ (Edizioni Segno 2004). “...se la Verità riguarda la sfera del Trascendente, è la Verità che conta, non la persona che la proclama...”. Un vero e proprio ‘Iter’ dove non solo il 'cammino' dell'uomo è arduo per ricercare e comprendere l'autentica realtà, ma anche quella di tutte le persone indifferentemente: al di là di qualsiasi disabilità.