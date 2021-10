Botta e risposta in Aula sulle 'case di comunità'

"Ancora una volta la giunta Fedriga ignora i territori e cala dall'alto gli interventi per la sanità territoriale e di prossimità. Le azioni per realizzare le case di comunità hanno escluso gli enti locali e di fatto non considerato i bisogni di salute differenti per ogni territorio, limitandosi alla burocratica applicazione di parametri quantitativi". Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) a margine della risposta all'interrogazione con quale chiedeva alla Giunta regionale le modalità di realizzazione delle case della comunità.

"Nella risposta data dall'assessore Riccardi, emerge una coltre di burocrazia che non tiene affatto in considerazione le necessarie modalità di partecipazione delle amministrazioni locali per valorizzare, nella gestione delle case di comunità gli aspetti distintivi come i bisogni di salute, la demografia, le esigenze socio economiche e le esperienze pregresse, tutti fattori che presentano delle diversità a seconda dei territori. I verbi delle azioni da porre in essere sono declinati al futuro e resta da chiarire in che modo si potrà conciliare il recupero delle esperienze dei presidi ospedalieri per la salute, con le promesse fatte, riguardanti le logiche di funzionamento degli ospedali per acuti o le improbabili ipotesi di specializzazione come il reparto di riabilitazione del Gervasutta previsto a Gemona, o la geriatria a Cividale".

"La realtà, incontrovertibile, è che nel merito l'Amministrazione regionale sta operando in base alle indicazioni vincolanti ricevute dal Ministero della Salute. Quindi, ogni critica o polemica sull'argomento andrebbe rivolta a quell'indirizzo, specialmente se a farla è un consigliere regionale dello stesso schieramento politico del ministro in carica". Questa la replica del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Come ha spiegato Riccardi, ogni informazione o dettaglio afferente al tema è di dominio pubblico e quindi semplice da reperire. "Comprese le indicazioni ministeriali, che prevedono - ha sottolineato - un confronto con gli enti locali che noi stiamo per avviare con l'obiettivo di valorizzare il territorio, partendo da un chiarimento non banale sugli aspetti più puntuali di un lavoro che è in itinere".

"Va da sé quindi che chi, in questa fase, pur avendo competenze ed esperienza amministrativa, non riesce a riconoscere nell'azione della Regione un'attuazione di quelle che sono le linee ministeriali, rischia di distinguersi per una polemica strumentale e del tutto incoerente con il profilo politico che questo particolare momento storico richiederebbe".