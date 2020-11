Burlo, conferiti 16 nuovi incarichi triennali

Sono operativi dal 1° novembre i primi 16 incarichi triennali di funzione-organizzazione del ruolo sanitario e del ruolo ammnistrativo tecnico professionale, attribuiti all’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo” al termine della procedura avviata con il confronto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e con la Rsu.



I primi 16 incarichi, cinque di organizzazione del ruolo sanitario e 11 di organizzazione – ruoli amministrativo, tecnico e professionale, fanno parte di un gruppo più complessivo di 53 incarichi i cui bandi sono in corso di svolgimento e per i quali, in accordo con il budget contrattato, sono stati destinati complessivamente € 206.000,00, di cui € 143.600 per la parte sanitaria (37 incarichi totali) e € 62.600 per la parte amministrativa e tecnica (16 incarichi totali). L’attribuzione dei nuovi incarichi avrà un valore annuo per gli incaricati variabile dai 1800 agli 8400 euro lordi busta paga, a seconda della posizione ricoperta.



Per poter attribuire gli incarichi, l’Istituto il 28 maggio 2020 aveva emanato con un decreto del Direttore Generale il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto sanità” e aveva definito con successivo decreto “i criteri degli incarichi di funzione” che in particolare riguardavano: la dimensione organizzativa di riferimento, il livello di autonomia e responsabilità della posizione, il tipo di specializzazione richiesta, la complessità e implementazione delle competenze, la valenza strategica rispetto agli obiettivi dell’Azienda o Ente.Gli incarichi di funzione, che richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza, andranno a sostituire le precedenti posizioni organizzative e di coordinamento normate dai contratti precedenti.