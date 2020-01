Burlo di Trieste sempre più accogliente

I piccoli pazienti della Clinica Pediatrica dell’Irccs materno infantile “Burlo Garofolo” da qualche tempo possono contare su un ambiente circostante più accogliente grazie ai 26 pannelli realizzati dall’artista Vesna Benedetic dopo un accurato studio dell’ambiente ospedaliero e con una particolare attenzione alla rappresentazione del mondo fantastico del bambino. In particolare, le immagini sono state scelte e posizionate nelle stanze secondo precisi criteri nati dall'integrazione tra arte, psicologia e letteratura. I 26 pannelli sono stati donati all’ospedale grazie a una raccolta fondi coordinata dal Lions Club Duino Aurisina all’interno del progetto “Illustriamo il Burlo” dedicato ai bambini degenti presso l’Ospedale pediatrico Burlo Garofalo e nato dall'idea di un gruppo di amiche come riconoscimento a un gesto nobile e disinteressato nei confronti di una di loro da parte del personale del Burlo. La raccolta oltre al Lions Club, ha visto impegnati anche il Bar “Agli sportivi” di Borgo S. Mauro di Sistiana e il Cral dell’Ogs e ha potuto contare sul sostegno di “Via delle foto” che ha donato le foto che sono state messe all'asta in barca durante la Barcolana e ha curato la comunicazione del progetto, del gruppo musicale “I soliti Pooh” che ha tenuto il concerto al Teatro Stabile Sloveno in collaborazione con il duo “Indaco” e con “Stage Lab”, scuola di danza di Trieste e del teatro sloveno.

Martedì 28 gennaio alle 10.30 in Aula Magna saranno presentati i 26 pannelli realizzati dall’artista Vesna Benedetic.

Non essendo possibile accedere alle dieci stanze della Clinica Pediatrica coinvolte dal progetto, durante la conferenza stampa sarà proiettato un filmato con le immagini dei 26 pannelli. Il video è stato realizzato dallo studente Teo Pastrovicchio dell’Istituto professionale Galvani, impegnato in un percorso ex Alternanza Scuola-Lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) con l’Urp e Comunicazione dell’Irccs Burlo Garofolo. Ai colleghi giornalisti sarà fornito un link per scaricare le immagini e il filmato.