Burlo Garofolo, prima indagine italiana sullo stato immunitario verso il Covid

Pubblicato uno studio su Covid-19 in un Ospedale di ricerca materno infantile. Il titolo dello studio è il seguente: COVID-19 experience: first Italian survey on healthcare staff members from a Mother-Child Research Hospital using combined molecular and rapid immunoassays test.



Lo studio rappresenta la prima indagine italiana per la valutazione dello stato immunitario verso COVID-19 su personale sanitario, personale in

formazione UNITS, ed amministrativi dipendenti dell' ospedale materno-infantile, presso l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, attraverso il monitoraggio congiunto anticorpi e presenza del virus.



Il coordinamento è di SSD laboratorio avanzato di microbiologia traslazionale UNITS-BURLO.



Abstract:

La rapida diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) è diventata una minaccia globale che colpisce il fragile sistema sanitario mondiale. In Italia, c'è una continua crescita esponenziale di COVID-19 di casi e decessi che richiede misure di controllo per la corretta gestione dell'emergenza epidemiologica. Per contribuire ad aumentare le conoscenze generali su COVID-19, sono richiesti test sistematici nella popolazione generale.



Qui descriviamo il primo sondaggio italiano condotto su 727 dipendenti appartenenti a un ospedale madre-bambino testato sia per i tamponi virali (rinofaringei e orofaringei) sia per la presenza di anticorpi. Gli individui sono stati divisi in tre categorie di rischio (alta, media e bassa) in base alla loro attività lavorativa. Solo un soggetto è risultato positivo al testdel tampone mentre il 17,2% della coorte era positivo per la presenza di anticorpi. I risultati hanno evidenziato che la presenza di anticorpi positivi / borderline è significativamente associata all'occupazione ad alta e media esposizione al rischio (valore p = 0,026) nonché ai sintomi del raffreddore e della congiuntivite (valore p = 0,016 e 0,042 rispettivamente). Inoltre, tra gli operatori sanitari, la categoria dei medici è emersa come un fattore di rischio significativo per la presenza di anticorpi contro SARS-CoV-2 (valore p = 0,0127). Infine, abbiamo rilevato una rapida diminuzione dell'intensità dell'anticorpo tra due valutazioni eseguite in un periodo molto breve (valore p = 0,009).