Caccia alle varianti Covid, in campo l'Iga di Trieste

Alla luce della necessità d’intensificare l’attività di sequenziamento per monitorare le caratteristiche genetiche del Covid, soprattutto in relazione all’insorgenza e alla diffusione delle nuove varianti sul territorio regionale, con delibera di Giunta la Regione ha individuato, per lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica, AsuGi quale laboratorio di riferimento sulla base delle proprie competenze professionali specifiche.

Le analisi saranno eseguite all’Iga, Istituto di genomica applicata, che possiede un laboratorio di sequenziamento e ri-sequenziamento altamente specializzato e ha sviluppato competenze e tecnologia utile per l’analisi bioinformatica dei genomi SARS-COV-2. Il responsabile scientifico individuato da AsuGi, chiamato a coordinare le attività, è il professor Lanfranco D’Agaro, Direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica.