Cala ancora l'indice Rt, il Fvg vede giallo

Dalla bozza del monitoraggio settimanale arriva un’importante conferma. Salvo sorprese, infatti, dal 26 aprile il Friuli Venezia Giulia sarà in zona gialla. Lo certificano i dati, con un indice Rt in ulteriore calo da 0,72 di sette giorni fa all’attuale 0,61. Un livello che non si vedeva da mesi.

L’altro numero significativo è quello dei ricoveri Covid. Dopo cinque mesi di fortissima e costante pressione sugli ospedali, infatti, sia i pazienti in terapia intensiva sia l’occupazione negli altri reparti si attestano sotto al 30%, quindi sotto la soglia critica. Nel caso delle intensive il dato settimanale è al 29% (qui il livello 'limite' è, appunto, il 30%), mentre per gli altri reparti si attesta a 27%, quindi ampiamente al di sotto del 40% che fa scattare il campanello d'allarme.

Infine, si riduce anche l’incidenza, scesa ora a 117 casi ogni 100mila abitanti. Come sempre, per l’ufficialità della decisione bisognerà attendere la cabina di regia di domani. Ma tutti i parametri fanno puntare decisamente alle riaperture che, dal 26 aprile, consentirà il passaggio in zona gialla.