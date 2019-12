Calvani resta alla guida dell'Ordine degli Psicologi Fvg

Roberto Calvani guiderà gli Psicologi del Fvg anche per i prossimi quattro anni. E’ stato eletto lunedì nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio dell’Ordine, che si è riunito a seguito delle elezioni del 23 e 24 novembre, durante le quali la lista che fa riferimento al presidente uscente aveva fatto il pieno di consensi, eleggendo ben 13 consiglieri sui 15 disponibili. Come vice presidente per il quadriennio 2020-2023 è stato designato Giandomenico Bagatin, mentre la carica di Segretario è stata affidata a Debora Furlan e quella di tesoriere a Ivan Iacob.

“Per prima cosa voglio ringraziare i colleghi per la straordinaria partecipazione alle elezioni - ha fatto sapere Calvani - che dimostra l’attaccamento alla professione, la voglia di decidere assieme, il desiderio di contare sempre di più valorizzando la figura dello psicologo in tutti gli ambiti professionali, sanitari e non. Proprio per questo, lavoreremo tutti assieme per promuovere le svariate attività che abbiamo elaborato in questi anni e che hanno permesso di dare una lettura diversa alla comunità della centralità dello psicologo, quale professionista del benessere e della salute psichica e relazionale, elemento imprescindibile per questa nostra società”.

Calvani ha anche lanciato un messaggio agli Ordini e alle Istituzioni: “Ci deve essere un confronto sempre più serrato con gli altri Ordini per una crescita condivisa, esattamente come è avvenuto nel mandato che si è appena concluso. Il nostro intervento non può prescindere da una totale sinergia e unità di intenti con i medici, ma anche con altre figure come avvocati, assistenti sociali, infermieri. Circa la collaborazione con gli Enti, siamo a totale disposizione della Regione per far ripartire quel proficuo dialogo che abbiamo allacciato da tempo e che ha sempre dato ottimi frutti. L’Ordine degli Psicologi sarà sempre al fianco di chi i problemi li vuole risolvere e mai accanto a chi li pone come strumento di intralcio all’attività istituzionale, magari soltanto con fini politici, che sono quanto di più distante dalla nostra identità”.

Del nuovo Consiglio Fvg fanno parte anche Silvia Avella, Eva Pascoli, Lucia Beltramini, Adriano Santacaterina, Valentina Segato, Iztok Spetiĉ, Giovanni Ottoboni,

Denis Magro, Claudio Tonzar, Tiziano Agostini e Sonia Rigo.