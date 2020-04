Cambio del medico di base a Cervignano

La dottoressa Elisa Brozic cesserà l’incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale convenzionato a Cervignano, lunedì 4 maggio. In attesa della nomina di un Medico titolare, l’Azienda Sanitaria ha provveduto ad assegnare un incarico provvisorio alla dottoressa Elisa Indri. I cittadini già iscritti con la dottoressa Brozic potranno rivolgersi al nuovo medico di medicina generale già da lunedì 4 maggio, senza dover cambiare la tessera sanitaria cartacea già in proprio possesso.

Indri riceverà gli assistiti nello studio sito nel Comune di Cervignano del Friuli, in via Trieste n°75 – 1° piano (sede Distrettuale di Cervignano del Friuli), ed è raggiungibile al numero di telefono 351 778 1027, mail: dott.elindri@gmail.com.

Questi gli orari di visita al pubblico: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30; Martedì-Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Ogni iscritto nella lista degli assistiti della dottoressa Brozic riceverà dall’Azienda Sanitaria, nei prossimi giorni, una lettera contenente le informazioni sopra riportate.

Per ogni ulteriore chiarimento, i cittadini potranno rivolgersi telefonicamente o a mezzo posta elettronica agli uffici amministrativi del distretto, negli orari di seguito riportati:

• Palmanova:

in Via Molin 21 a Palmanova - tel. 0432.921917; distretto.est@asufc.sanita.fvg.it

LUN – MER - VEN dalle 09.00 alle 13.00

• Cervignano del Friuli

Via Trieste 75, Cervignano del Friuli - tel.0431.387734. distretto.est@asufc.sanita.fvg.it

Dal LUN al VEN dalle 08.30 alle 13.00