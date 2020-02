Cambio del medico di famiglia a Muzzana, Palazzolo e Precenicco

Dal 1 marzo il dottor Galassini cesserà la propria attività di Medico di Medicina Generale (MMG) convenzionato. L’azienda sanitaria avvierà immediatamente le procedure per l’assegnazione di un nuovo incarico di titolarità per il comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Precenicco. I tempi tecnici necessari per la selezione e la nomina del nuovo medico non consentiranno un immediato subentro al medico di base.



I cittadini attualmente iscritti con il dottor Galassini dovranno scegliere un altro medico fra quelli già operanti nella zona di residenza (comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo, Precenicco). Per offrire la massima opportunità di scelta agli assistiti sarà consentita l’iscrizione in sovrannumero, fino al momento dell’assegnazione del incarico al nuovo medico, anche nelle liste dei medici di medicina generale che abbiano già raggiunto il massimale.



I cittadini potranno scegliere anche un medico operante in uno dei comuni limitrofi alla zona di residenza, oppure uno dei medici componenti dell’Associazione di Gruppo di cui fa parte Galassini, purché sia disponibile ad acquisire la scelta.



Per informazioni e chiarimenti, oltre che per effettuare la scelta del nuovo medico, ci si può rivolgere agli uffici e agli sportelli amministrativi del distretto, negli orari di seguito riportati.

Latisana (Via Sabbionera, 45 – tel 0431 529402):

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 09:00 alle 12:30;

il giovedì anche dalle 14:00 alle 16:00.

San Giorgio ( via Palmanova , 1 – tel 0431 624815):

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 12:30;

il mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00.