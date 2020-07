Cambio della guardia ai vertici del Centro nazionale sangue

Vincenzo De Angelis, Responsabile del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, è il nuovo direttore del Centro nazionale sangue. Come stabilito dal decreto di nomina del Ministro della Salute, Roberto Speranza, De Angelis entrerà in carica dal 1° di agosto e succederà a Giancarlo Maria Liumbruno. Il mandato ha durata di cinque anni. Nato nel 1956, De Angelis è specializzato in Ematologia e in Biologia Clinica all’Università di Padova ed è il Responsabile del Coordinamento Regionale ed Interregionale delle attività trasfusionali della regione Friuli Venezia Giulia nonché componente della Consulta Nazionale Permanente per il Servizio Trasfusionale presso il Ministero della Salute (Legge 219/2005). E’ designato dal Ministero della Salute quale esperto nazionale per la partecipazione alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro presso il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea ed altri organismi internazionali per le problematiche sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati.