Campagna di profilassi anti-Covid per gli Avvocati di Udine

Una campagna di profilassi per tutti gli avvocati: è il risultato ottenuto dal Presidente dell’Ordine di Udine, l’avvocato Massimo Zanetti, che oltre ad annunciare questa iniziativa, lancia anche un appello per arginare i danni causati dal Covid nel settore Giustizia: “La soluzione per questo difficile momento, oggi, si intravede nei vaccini. Chiedo, quindi, che anche gli avvocati, vengano inseriti tra le categorie che in via prioritaria e su base volontaria, potranno aderire al piano di vaccinazione”.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine si sta muovendo, dunque, su due fronti. Come prima azione, racconta il Presidente dell’Ordine Massimo Zanetti - è stata avviata una campagna di profilassi a favore dei colleghi. "Grazie a un progetto cofinanziato dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense - spiega Zanetti - attiveremo nei prossimi giorni un servizio gratuito di diagnostica per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con l’esecuzione, su base volontaria, di tamponi rapidi per tutti gli avvocati iscritti al nostro foro".

La profilassi a favore dei colleghi verrà eseguita presso le strutture della New Coram che riserverà ai legali delle corsie preferenziali di prenotazione. Si tratterà di un tampone rapido di seconda generazione che sfrutta una metodica di laboratorio più sicura e qualitativamente migliore rispetto ai precedenti.

In caso di riscontrata positività al test rapido, il personale della New Coram effettuerà, sempre gratuitamente, il successivo Tampone Antigenico reflex di approfondimento. “L’azione del Consiglio - spiega Zanetti - è volta a garantire da un lato l’accesso alla giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini, e dall’altro a sostenere in modo concreto i colleghi che in questo delicato momento, determinato dalla persistenza dell’emergenza sanitaria, si trovano a dover operare per garantire l’applicazione dei diritti”.

Non si tratta del primo segnale a sostegno della categoria da parte dell’Ordine degli Avvocati di Udine. Nel corso del 2020 infatti, alla luce dell’interruzione per molti mesi di tutte le attività, il Consiglio, quale segnale concreto di vicinanza agli iscritti, ha deliberato una riduzione del contributo annuale contraendo le proprie entrate di oltre 40mila euro.

"Chi riveste ruoli e responsabilità istituzionali ha il dovere di fare quanto possibile per ridurre le conseguenze negative di natura economica a cui saranno sottoposti i professionisti colpiti, come tutti, dalla nota emergenza. Nella situazione critica che stiamo attraversando è, dunque, imprescindibile ritrovare coesione e riporre fiducia negli organismi di rappresentanza, così come accrescere il legame solidale che ci accomuna, per affrontare con consapevolezza il faticoso cammino verso l’auspicata normalità”.

Come seconda azione Zanetti chiede che tutti gli operatori del settore giustizia (avvocati, magistrati e personale amministrativo) vengano inseriti tra le categorie che in via prioritaria e su base volontaria, potranno aderire al piano di vaccinazione anti Covid-19, dopo le persone più fragili per ragioni di salute, età, personale medico, paramedico e amministrativo delle strutture sanitarie, al fine di operare in piena sicurezza.

“La richiesta - conclude Zanetti - non deve essere intesa come rivendicazione di un privilegio di categoria ma come strumento per garantire la funzione essenziale della giustizia. Il sistema sanitario è stato duramente colpito, quello giudiziario e quello scolastico sono stati interrotti ed è proprio da questi servizi che si misura il livello di democrazia di uno Stato".

"Si rende quindi necessaria una soluzione immediata per garantire il corretto svolgimento di un servizio essenziale, quale è quello giurisdizionale, in condizioni di sicurezza sia per i cittadini che per gli operatori”.