Campagna vaccinale anti-Covid, il calendario fino a marzo

Proseguono, nelle sedi di Asugi già attive dei presidi ospedalieri di Trieste (Cattinara e Maggiore), dell’ospedale San Polo di Monfalcone e san Giovanni di Dio di Gorizia, le sedute programmate per le vaccinazioni con Astrazeneca.



La chiamata interessa forze dell'ordine e di polizia, polizia locale, scuole di ogni ordine e grado, servizi educativi dell'infanzia, università e Sissa, Procure, Prefetture e Tribunali per fascia di età compresa tra 18 e 54 anni prima e da ieri, 23 febbraio, fino a 65 anni (classe 1956) visto la circolare ministeriale che aggiorna i parametri anagrafici per la somministrazione.



Sono state calendarizzate in agenda le sedute per forze dell'ordine e di polizia di giovedì 25 e venerdì 26, a Monfalcone presso l’Ospedale San Polo e a Trieste presso l’Ospedale di Cattinara. A seguire saranno programmate altre date per i primi di marzo.



Per il personale delle scuole e della polizia locale, sportelli Cup e farmacie abilitate. Al momento della prenotazione verrà comunicato ai soggetti interessati il luogo della vaccinazione tra quelli individuati dall'Azienda sanitaria di riferimento, in questo caso Asugi: (Ospedale di Cattinara – giardino di inverno; Ospedale Maggiore – centro prelievi; Distretto 3 – sede di Muggia; Distretto 1 – sede di Aurisina; Ospedale San Polo, Monfalcone – centro prelievi; Ospedale San Giovanni di Dio, Gorizia – centro prelievi).