Campagna vaccinale, AsuGi recluta tre farmacisti e 31 medici specializzandi

Per rispondere alle esigenze poste in essere dalla SC Assistenza Farmaceutica per garantire supporto alla campagna vaccinale in materia di logistica, rendicontazione delle movimentazioni, organizzazione dei percorsi e dei punti vaccinali, nonché progettazione del materiale informativo dedicato a pazienti ed operatori, AsuGi formalizza il conferimento dei seguenti incarichi di lavoro autonomo a due farmacisti presso la SC Servizio Assistenza Farmaceutica.

Inoltre, sempre per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, si darà luogo all’assunzione con rapporto di lavoro subordinato per un dirigente farmacista in disciplina “Farmaceutica ospedaliera” a tempo determinato da assegnare alla SC Farmacia Unica Aziendale – sede di Monfalcone.

Con decreto del 6 maggio sono stati formalmente reclutati 234 medici specializzandi a supporto delle attività dei centri vaccinali di AsuGi. Alla luce della continua evoluzione della situazione pandemica, l’Azienda Sanitaria ha ritenuto necessario provvedere all’integrazione del decreto, per formalizzare nuovi reclutamenti.

Sulla base dell’avviso aperto, sono stati reclutati altri 31 medici specializzandi, necessari per garantire il regolare e puntuale svolgimento della campagna e il massimo livello di copertura sul territorio di competenza.

Il reclutamento dei medici e odontoiatri in formazione specialistica segue il Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Trieste, la Regione e l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano.