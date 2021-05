Campagna vaccinale, nuovi spazi in agenda a Latisana e a Manzano

Nelle prossime settimane, in concomitanza con l'apertura delle prenotazioni estesa alle classi di età 40-49 anni, AsuFc ha previsto importanti sedute nell'area della Bassa friulana e del Medio Friuli per tutte le categorie che al momento posso aderire alla campagna vaccinale in Fvg. In particolare:

- da lunedì 24 a venerdì 28 maggio saranno disponibili a Latisana mille posti al giorno (tra sabato 22 e domenica 23 già previste 1300 seconde dosi totali, il resto prime dosi);

- dall’1 al 6 giugno saranno disponibili a Manzano mille posti al giorno.