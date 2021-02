Campagna vaccinale, nuovo vertice Governo-Regioni

Si sta ridisegnando la campagna vaccinale anti-Covid, che deve tenere conto delle effettive dosi a disposizione dell’Italia e, di conseguenza, delle varie regioni, dopo gli annunciati tagli da parte delle aziende fornitrici, e delle indicazioni di Ema e Aifa – l’Agenzia europea e italiana del farmaco – per i tre antidoti al momento approvati per i cittadini dell’Ue.

Se i primi due, Pfizer BioNtech e Moderna, sono raccomandati per tutte le fasce d’età dai 18 e dai 16 anni in su e hanno dimostrato un'altissima protezione dalla malattia, quello di AstraZeneca – sul quale l’Europa ha molto puntato, in termini di ordinativi – allo stato attuale è indicato da Aifa solo tra i 18 e i 55 anni, dal momento che gli studi non hanno interessato ancora un campione sufficiente nella popolazione ultra55enne.

Allo stato attuale, dunque, non potrebbe essere utilizzato per proseguire la vaccinazione dei soggetti più a rischio, ovvero gli Over 80. Proprio per stabilire a chi indirizzarlo e come procedere con la fase due della campagna, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per domani il vertice con le Regioni per fare il punto sul nuovo piano dei vaccini. All'incontro, in programma alle 17.30, saranno presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

“La nostra Regione – ha ribadito il governatore Massimiliano Fedriga - si sta confrontando con il Governo per far sì che la distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna, ovvero quelli adatti agli anziani, tenga conto dell'età media della popolazione delle diverse regioni italiane. Auspico, quindi, che su questo punto troveremo presto un'intesa".

“In Fvg sono 108mila gli Over 80”, ha ricordato il vicepresidente Riccardo Riccardi in un tweet. “In attesa del confronto di domani sui temi ancora aperti con il Governo, con la Direzione Centrale Salute e il direttore dell'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute siamo al lavoro sui dettagli operativi della fase due della campagna” che, come annunciato nei giorni scorsi, dovrebbe partire a metà mese.