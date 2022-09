Campioni biologici al sicuro nella prima Biobanca friulana

Un “conto corrente” speciale, a disposizione della ricerca, in cui poter conservare materiale biologico e informazioni cliniche e genetiche preziose, in totale sicurezza e nel rispetto della privacy.

È questo il senso di una Biobanca, il progetto che l’Università di Udine, l’AsuFc e il CRO di Aviano hanno realizzato insieme, dotando così il Polo scientifico udinese di una risorsa fondamentale per la ricerca in ambito medico e biologico.

E proprio “Le biobanche per la ricerca scientifica: il Polo udinese, le esperienze in Friuli e i modelli europei di successo” sono al centro del convegno di martedì 20 settembre, nell’Aula seminari in piazzale Kolbe a Udine, sarà proprio l’occasione per tratteggiare i contorni del progetto anche al pubblico non specializzato.

“Attraverso la Biobanca i campioni donati potranno essere utilizzati in maniera ottimale per migliorare la diagnosi e la terapia delle malattie con l’ambizione di raggiungere la medicina di precisione e personalizzata – precisa Francesco Curcio, direttore del Dipartimento di medicina di laboratorio dell'Istituto di patologia clinica dell’AsuFc.

“La possibilità di avere una Biobanca a Udine, integrata con la rete delle analoghe strutture regionali – aggiunge Gianluca Tell, vicedirettore del Dipartimento di area medica dell’Università di Udine - rappresenta un punto di svolta importantissimo per lo sviluppo della ricerca clinica e di base orientata alla precision medicine”.

“Tra le esperienze proposte, ci saranno quella di Biobanca dell’Istituto BBMRI-ERIC di Graz, del Policlinico San Donato per il futuro della ricerca in ambito cardiovascolare e l’esperienza dell’I.R.C.C.S. NeuroMed – sottolinea il ricercatore universitario del Dame Antonio Paolo Beltrami– L’evento sarà dunque una preziosa occasione per ricordare che queste realtà rappresentano un investimento necessario per il futuro”. Inoltre si parlerà anche del Progetto C3B finanziato dal programma Interreg V-A Italia-Slovenia, che coinvolge la Fondazione italiana fegato Onlus per la creazione di una biobanca transfrontaliera.