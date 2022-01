Campoformido rinnova la convenzione con la Lilt

L'Amministrazione comunale di Campoformido ha rinnovato la convenzione con la Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Udine stipulata il 27 febbraio 2020. “Il motto è: investire nella prevenzione e nel controllo delle malattie croniche e tumorali per migliorare la qualità della vita e del benessere degli individui e della società in generale, promuovendo stili di vita sani e agendo in particolare nell'ambito della prevenzione dei fattori di rischio” spiega l'assessore Brunella Micelli con delega alle politiche assistenziali.

Grazie a questa intesa, la Lilt sta effettuando gratuitamente ai residenti di Campoformido visite annuali di prevenzione di varie tipologie sia al Centro di Prevenzione e Ascolto Nella Arteni (ovvero nella sede udinese della Lilt in via Francesco di Manzano 15) sia negli spazi idonei e attrezzati messi a disposizione dalla farmacia Patini a Campoformido. Inoltre, si sono previste una serie di serate informative di prevenzione. Come sostiene il presidente della Lilt Giorgio Arpino: “Dai tumori, grazie alla ricerca, si guarisce sempre più; ma la prevenzione rimane sempre un dovere verso se stessi, verso la famiglia e la società, perché, come recita il Logo Lilt, Prevenire è Vivere”.

“Uno dei principali scopi della nostra Amministrazione è il benessere dei cittadini a 360 gradi: sicurezza, cultura, istruzione, sport e soprattutto salute. Siamo pertanto particolarmente orgogliosi di questo sodalizio con Lilt Udine che ci permette di fornire visite gratuite atte a prevenire le forme tumorali più comuni - afferma il Sindaco Erika Furlani - che invita tutti i cittadini ad approfittare di questa opportunità senza timori”.