Campoformido, visite senologiche gratuite

Continua la collaborazione tra il Comune di Campoformido e la Lilt Udine che nel 2019 hanno siglato una convenzione finalizzata alla prevenzione delle malattie oncologiche.



Venerdì 22 ottobre, dalle 8 alle 13, si terranno le visite senologiche gratuite col dott. Luigi Di Caccamo a Campoformido. I posti sono limitati e prenotazione obbligatoria chiamando il telefono 0432 662117.



L'Amministrazione Comunale di Campoformido guidata dal sindaco Erika Furlani crede profondamente sulla campagna di prevenzione e sensibilizzazione messa in campo in collaborazione con la Lilt di Udine.



La convenzione tra il comune di Campoformido e Lilt è stata siglata dunque da quasi due anni e le visite, sospese a causa della pandemia, possono finalmente prendere avvio. "La prevenzione delle malattie oncologiche è un aspetto molto importante in quanto è uno dei fattori determinanti la riuscita della cura" - sostiene il sindaco Erika Furlani - "ritengo che offrire questa opportunità sia un modo per testimoniare ai cittadini la vicinanza delle istituzioni."



“La prevenzione è l'unico antidoto contro le malattie croniche e tumorali. Ringraziando la farmacia del dott. Patini di Campoformido che ha messo a disposizione l'ambulatorio per le visite gratuite, si invita la cittadinanza ad aderire numerosa” conclude l'assessore alle politiche sociali Brunella Micelli della giunta Furlani.



Inoltre anche quest'anno l'Amministrazione Comunale aderisce alla campagna «Nastro Rosa» illuminando il monumento della Pace in piazza del Trattato a Campoformido.