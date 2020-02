Caneva, al lavoro per l’ambulatorio di Sarone

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Caneva per ridare il servizio del medico di base nella frazione di Sarone, dopo il pensionamento del dottor Lucchese in servizio per circa trent’anni. "Dopo la notizia che le procedure burocratiche per poter assumere in affitto un locale erano da considerarsi non perseguibili", spiega il sindaco Andrea Attilio Gava, "ci siamo subito adoperati per poter trovare un locale di proprietà dell’ente".

"In queste settimane i tecnici comunali si sono impegnati per adempiere alle complesse procedure burocratiche per fare in modo che l’avvio del nuovo ambulatorio sia in ordine anche sotto il profilo formale, approvando fra l'altro una convenzione con l'Azienda sanitaria per l’utilizzo dei locali", prosegue Gava. "Inoltre gli uffici si sono attivati per la realizzazione dei vari lavori atti a rendere idonei i locali. Alcuni lavori sono già stati fatti direttamente dagli operai comunali. Mentre per la realizzazione della parete divisoria, la porta interna, l'adeguamento dell'impianto elettrico e di condizionamento, i tecnici si sono attivati per avere i preventivi di spesa e per la redazione di un piccolo progetto che dovrà essere approvato dalla Giunta, con ogni probabilità giovedì prossimo".

"Poi gli uffici potranno affidare i lavori, che richiedono un tempo davvero limitato per la loro esecuzione. Confidiamo che, salvo intoppi di carattere burocratico, entro il mese di marzo al più tardi i lavori possano essere conclusi. Confidiamo anche nella pazienza dei cittadini affinché comprendano la complessità di una burocrazia asfissiante", conclude il sindaco.