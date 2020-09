Casa Serena, ancora un anziano positivo

C’è un nuovo positivo tra gli ospiti di Casa Serena, a Pordenone. Si tratta di un anziano del nucleo il Duomo (piano rialzato), che presenta bassa carica batterica. Ne dà notizia il direttore generale della struttura, Giovanni Di Prima. Sale quindi a dieci il totale degli ospiti risultati contagiati, tutti già trasferiti nel nucleo Covid del piano rialzato.

I tamponi hanno dato, invece, esito negativo per altri 127 anziani dei 206 che sono stati sottoposti al test. “Supponiamo che il contagio possa essere avvenuto nel turno di notte di qualche giorno fa, prima dell’evidenza dei casi positivi, tramite un operatore positivo e asintomatico del nucleo Il Ponte”, spiega Di Prima.

Sono arrivati anche gli esiti del tamponamento generale degli operatori. “A eccezione dei tre operatori del nucleo Il Ponte positivi e in isolamento domiciliare, tutti gli altri dipendenti sono risultati negativi”, informa il direttore generale. “Si attende l’esito di un lavoratore il cui test è risultato nullo e di cinque operatrici del servizio di pulizia”.

“Abbiamo attivato tutti gli interventi possibili per ridurre al minimo i collegamenti fra il nucleo il Ponte e il resto della struttura. Gli anziani, fino alla fine dell’emergenza/quarantena, non potranno uscire dall'area”.

“Infine, un'infermiera e una referente assistenziale hanno deciso di rimanere nel nucleo 24 ore su 24 (con uno spazio loro dedicato per il riposo), fino alla fine della quarantena. Gli altri ospiti rimangono nei loro nuclei, in attesa di avere tutti gli esiti dei tamponi. Una volta completato il quadro, sarà possibile riprendere la mobilità all’interno della struttura (con eccezione del nucleo Il Ponte) e le visite con i parenti, naturalmente in funzione dei risultati finali del tamponamento”, conclude il dottor Di Prima.