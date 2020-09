Casa Serena, anziani positivi nella Rsa di Sacile

E’ iniziato il trasferimento degli ospiti di Casa Serena positivi al Coronavirus. Gli anziani saranno spostati, tra oggi e domani, nella struttura Covid ricavata nella Rsa di Sacile.

Nel frattempo, nella casa di riposo pordenonese è arrivata la notizia della positività di un’infermiera, appena rientrata dalle ferie. “Con grande probabilità – spiega il direttore generale Giovanni Di Prima - si è infettata l’ultimo giorno di lavoro, nel corso di un intervento su un’ospite, risultata poi positiva”.

Complessivamente, quindi, la struttura conta 11 ospiti positivi (nove nel Nucleo Il Ponte, uno nel Cotonificio e uno nel Duomo) e cinque dipendenti contagiati.

“Giovedì 24 settembre partirà il tamponamento di tutti gli operatori e ospiti, che dovrebbe concludersi sabato mattina. Ciò permetterà di avere una nuova mappa del contagio e capire lo stato di avanzamento o contenimento del virus all’interno", spiega il dottor Di Prima, sottolineando che tutti i familiari degli ospiti positivi sono aggiornati quotidianamente sulla situazione.

Gli operatori che hanno lavorato in questi giorni all’interno del nucleo Covid della struttura, dopo il tampone in uscita, non potranno lavorare all’interno dell’Asp Umberto I per 14 giorni.