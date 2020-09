Casa Serena, salgono a nove i positivi al Covid 19

Salgono a nove i casi positivi registrati a Casa Serena, la residenza per anziani di Pordenone. Ne dà notizia il vice presidente del fvg, Riccardo Riccardi. Sono stati confermati quattro nuovi casi per un totale di nove positivi di cui sette asintomatici e due con febbre. I positivi al Covid sono già stati isolati nel nucleo adibito ai malati di Coronavirus. Tutti gli operatori sono invece risultati negativi. Nel frattempo sono in corso i tamponi a tutti gli ospiti.

